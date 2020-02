Verkrachting vaak niet vervolgd: 'Politie liet mij twijfelen over aangifte'

De cijfers (eerste drie kwartalen van 2019)

Slechts 37 procent van de meldingen van verkrachting bij de politie leidt daadwerkelijk tot een aangifte. Van de zaken die wel de weg naar het Openbaar Ministerie vonden, werd 58 procent geseponeerd.

Uiteindelijk kwamen 172 zaken voor de rechter. In 102 gevallen werd verkrachting bewezen. In nog eens 42 zaken werd de verdachte veroordeeld voor een ander strafbaar feit, zoals ontucht. Het verschil met verkrachting is dat bij ontucht geen sprake is van seksuele penetratie.

In de onderzochte periode is geen enkele keer de maximale straf van 12 jaar cel geëist. De zwaarste straf is 6 jaar, de laagste 21 dagen. Gemiddeld kreeg een veroordeelde een straf van 1 jaar en 5 maanden opgelegd.