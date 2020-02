Omwonenden Schiphol schorten overleg op: 'Ook praten over niet groeien'

Omwonenden van Schiphol trekken zich voorlopig terug uit het overleg met de luchtvaartsector, bestuurders en milieuorganisaties over de toekomst van de luchthaven. De zogeheten Omgevingsraad Schiphol (ORS) discussieert sinds 2008 over het Schipholbeleid.

Aanleiding voor het besluit is een brief van ORS-voorzitter Pieter van Geel aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Volgens de bewoners wordt hun mening daarin terzijde geschoven.

"De hele discussie rond Schiphol gaat over groeien, maar het belangrijkste is dat we ook mogen praten over niet groeien", zegt Matt Poelmans namens de bewoners in het NOS Radio 1 Journaal.

Buitenspel

De Omgevingsraad Schiphol was gevraagd een advies te geven over de groei van Schiphol. Dat mislukte begin vorig jaar: de partijen werden het niet eens. Sindsdien bleef het stil rond de overleggroep. Oud-staatssecretaris Van Geel zet in een nieuwe brief uiteen hoe het volgens hem verder moet met het overleg.

Omwonenden vinden dat Van Geel hen in de brief buitenspel zet. "Onze positie mag niet ter discussie worden gesteld", zegt Poelmans. "We willen nu eerst goede afspraken maken over hoe we verder onderhandelen."

Praten over omvang

"Ik spreek namens degenen die last hebben van Schiphol", zegt Poelmans. "Dat gaat over gezondheid, leefbaarheid, nachtrust, enzovoort. Dat betekent dat we ook moeten kunnen praten over de omvang van de luchtvaart en het aantal vliegtuigen dat nodig is."

Hij is blij met de oproep van D66 en de ChristenUnie, die een nieuw onderzoek willen naar de veiligheid van de luchthaven. Volgens de partijen moet de veiligheid niet in het geding komen als de luchthaven groeit. "We zijn blij met de steun uit de Kamer", zegt Poelmans. "Veiligheid voor omwonenden is het allerbelangrijkst."

Poelmans is niet bang dat het overleg verder zal gaan zonder de omwonenden. "Dat mag niet. Net als een staalfabriek en een varkensfokkerij kan ook een luchthaven niet zonder instemming van de omgeving. Er zijn gekozen bewonersvertegenwoordigers in een wettelijk adviesorgaan. Dat recht ontnemen ze ons niet."