Toch geen advies over groei Schiphol, kabinet is aan zet

Vanochtend was er nog sprake van dat Alders na het uitblijven van overeenstemming op eigen gezag advies ging uitbrengen aan het kabinet. Op basis van de gesprekken die hij heeft gevoerd meent hij dat een groei van 10.000 vluchten in de komende drie jaar redelijk is. Maar dat advies komt er dus niet.

Omdat de onderhandelende partijen er niet uit zijn gekomen, is het kabinet aan zet. Komend jaar zal minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een besluit moeten nemen. Het regeerakkoord biedt weinig houvast. Daarin staat alleen dat de behaalde milieuwinst sinds 2008 voor de helft mag worden gebruikt voor de groei van de luchthaven. Maar hoeveel vliegbewegingen dat betreft is onduidelijk.

'Gematigde groei'

De Omgevingsraad heeft meerdere keren overlegd. Maar van meet af aan was duidelijk dat een akkoord sluiten over de groei van Schiphol ingewikkeld zou worden. KLM en Schiphol gingen voor "gematigde groei", maar lokale bestuurders en milieuorganisaties waren tegen elke vorm van groei.

Even leek het erop dat een meerderheid het eens zou worden over een groei tot maximaal 525.000 vliegbewegingen in 2030, omdat voorman Kees van Ojik van de omwonenden bereid was daarmee akkoord te gaan. Maar hij verloor de steun van zijn achterban en werd deze maand teruggefloten. Daarmee raakte een compromis buiten beeld.

Het is de eerste keer dat de 'Schipholpolder' er niet uitkomt. Sinds 2008 is de Omgevingsraad vijfmaal om raad gevraagd. Telkens leverde dat een breed gedragen advies op.