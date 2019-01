Minister houdt hoop op akkoord over groei van Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur hoopt nog steeds dat de partijen die overleggen over de toekomst van Schiphol tot een oplossing komen. "Lukt dat niet, dan zal ik me moeten beraden op hoe we dan verder gaan. Maar we zullen in ieder geval iets moeten", zegt ze.

Na maanden van onderhandelen lijkt het de betrokken partijen niet gelukt een akkoord te sluiten over de groei van Schiphol. Daarom gaat Hans Alders, de voorzitter van het overleg, zelf een advies uitbrengen, dat niet gesteund wordt door een meerderheid.

"Het zou wel het mooiste zijn als ze er echt uit zouden komen, want het is echt een enerzijds, anderzijds dossier. Er zitten positieve dingen aan, maar ook dingen die minder leuk zijn voor mensen. Het is natuurlijk fijn als je dat samen tot een goede afweging kan brengen", zegt minister Van Nieuwenhuizen.

Tekst en uitleg geven

In een voorstel dat Alders naar de partijen heeft gestuurd stelt hij voor om de luchthaven te laten groeien tot 510.000 vluchten in 2023 en voor de periode daarna opnieuw te gaan onderhandelen.

Omwonenden, lokale bestuurders en milieuorganisaties waren hier tot dusver fel op tegen. Zij willen tot 2023 helemaal geen groei.

D66-Kamerlid Paternotte wil dat de minister de partijen weer bij elkaar brengt. "Hans Alders mag wat mij betreft tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer."

Trein gemist

Ook coalitiegenoten VVD en ChristenUnie willen dat Van Nieuwenhuizen het voortouw neemt. "Ben benieuwd hoe de minister wil omgaan met de stem van omwonenden en draagvlak bij gemeenten en provincies als de polder niet meer werkt", aldus ChristenUnie-Kamerlid Bruins.

VVD-Kamerlid Dijkstra hoopt dat de minister ook zal gaan "luisteren naar de honderdduizenden mensen die dankzij Schiphol hun boterham verdienen". Hij vindt dat er nu juist te veel naar activisten geluisterd wordt. Ook noemt hij de methode van Alders "over de datum".

GroenLinks Kamerlid Kröger twittert: "Alders heeft duidelijk de trein gemist, er is geen groeiruimte voor Schiphol. De grenzen, klimaat, veiligheid en overlast, zijn bereikt, het draagvlak is weg, de omgeving is er klaar mee. Tijd voor een alternatief."