Ernstige incidenten door storm blijven uit, mogelijk drukke ochtendspits

Op meerdere plekken in het land heeft storm Ciara geleid tot schade en overlast, onder meer door weggewaaide dakpannen en omgewaaide bomen, maar grote incidenten zijn uitgebleven.

De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten vanochtend wel een drukke ochtendspits en waarschuwen automobilisten voor harde windstoten.

"Vannacht waren verschillende wegen deels afgesloten vanwege de storm: de A35, A50 en A6. Maar het bleef relatief rustig", zegt Henk Voerman van Rijkswaterstaat in het NOS Radio 1 Journaal.

Vanochtend blijft het opletten op de weg. "We verwachten een heel drukke ochtendspits omdat meer mensen in de auto zullen stappen vanwege het weer. Ze houden meer afstand waardoor files en vertraging ontstaan."

Gisteren werd nog geadviseerd niet de weg op te gaan. Dat is nu niet meer nodig. "Vandaag zijn de windstoten minder hard, 75 tot 100 kilometer per uur. We adviseren weggebruikers de verkeersinformatie en weersverwachting in de gaten te houden. Maar we zeggen niet: ga niet de weg op."

Code oranje opgeheven

Code oranje werd om middernacht in de laatste provincie, Limburg, opgeheven. Voor vandaag geldt een groot deel van de dag nog code geel in het hele land vanwege zware windstoten.

Treinreizigers en mensen die vandaag met het vliegtuig reizen krijgen mogelijk te maken vertragingen. De NS zei gisteravond dat reizigers rekening moeten houden met de gevolgen van de storm voor treintrajecten.

"Het is heel goed gegaan, zeker als je bedenkt wat we allemaal te verwerken hebben gekregen", zegt NS-woordvoerder Hessel Koster. "We hebben tientallen meldingen gekregen over kapotte bovenleidingen omdat er bomen op waren gevallen en vanwege takken op het spoor. Vanmorgen is dat eigenlijk allemaal verholpen."

De problemen zijn ook op het spoor nog niet helemaal voorbij. "Van en naar Rotterdam lopen werkzaamheden aan het spoor uit door de weersomstandigheden. Ook de hogesnelheidslijn is door de harde wind nog afgesloten. Op een aantal trajecten zijn treinen korter dan normaal."

Van en naar Schiphol werden gisteren 260 vluchten geannuleerd. Ook vandaag worden sommige vluchten mogelijk geannuleerd of vertraagd.

Meer schademeldingen

Verzekeraars hebben logischerwijs meer schademeldingen gekregen. "Gistermiddag zaten we op 150 meldingen, tegen de avond was dat opgelopen tot 600", zegt Joost van Buchem van Interpolis. "Het gaat veelal om schade aan huizen en auto's onder meer door weggewaaide dakpannen. We verwachten dat het aantal meldingen gaat toenemen en hebben extra collega's aan het werk."

In Rotterdam werden 40 woningen in een flat ontruimd. Het dak was deels los gewaaid en dreigde van het gebouw te vallen. Bewoners werden elders ondergebracht.

Gisteren werden veel sportwedstrijden en andere evenementen uit voorzorg afgelast. Ook dierenparken besloten eerder dicht te gaan of helemaal niet te openen en maaltijdbezorgservices zoals Thuisbezorgd en Deliveroo hielden hun bezorgers binnen.