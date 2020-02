Relatief weinig internationale kenniswerkers in Nederland

Vaak hoog beroepsniveau en zelfstandig

Twee derde van de internationale kenniswerkers in Nederland had de afgelopen jaren een baan op hoog beroepsniveau. Velen werken in de dienstensector, bijvoorbeeld als manager of technicus.

Onder de Nederlandse kenniswerkers zijn relatief veel zelfstandigen, net zoals dat onder de algemene beroepsbevolking in Nederland het geval is. In de periode 2016-2018 had Nederland met 20 procent zelfs het grootste aandeel zelfstandige kenniswerkers van alle onderzochte landen. Deze zijn vooral te vinden in de commerciële dienstverlening.