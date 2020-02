Zwitserland houdt referendum over strafbaar stellen homofobie

Zwitserland stemt vandaag over een wet die het strafbaar maakt om mensen vanwege hun seksuele voorkeur of identiteit te discrimineren. De maatregel werd eind 2018 al aangenomen door het parlement, maar tegenstanders haalden genoeg handtekeningen op om de wet aan de Zwitserse bevolking voor te leggen in een referendum. Die organiseert Zwitserland met enige regelmaat.

Het is in Zwitserland verboden om mensen te discrimineren op basis van ras en religie. De lhbti-gemeenschap hoopt nu dezelfde bescherming te krijgen. Er is veel steun voor de wet in het land, waar stellen van hetzelfde geslacht al een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan, maar tegenstanders vrezen dat de maatregel leidt tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting.

'Grappen moeten kunnen'

De meeste weerstand zit bij de rechts-populistische Zwitserse Volkspartij (SVP), de grootste partij van het land. "We weten niet eens of grappen over homo's nog wel zijn toegestaan", zegt SVP-politicus Benjamin Fischer. "We wonen in een land met vrijheid van meningsuiting. Mensen moeten kunnen zeggen wat ze denken en vinden, ook als het een beetje dom of smakeloos is."

De Zwitserse Gereformeerde Kerken steunen de wet, maar andere religieuze organisaties, zoals de evangelische, zijn verdeeld. "Onze kerken willen alleen een man en vrouw trouwen. We willen de mogelijkheid hebben om dat te zeggen zonder dat we risico's lopen."

Groene, linkse en middenpartijen steunen de uitbreiding van de discriminatiewetgeving. Ze zeggen dat het niet zal leiden tot rechtszaken over religieuze overtuigingen of opmerkingen in de privésfeer.

Cola

Ook frisdrankmerk Coca-Cola heeft zich in de campagne voor het referendum gemengd. Het bedrijf heeft regenboogvlaggen met colaflesjes laten plaatsen op de voorpagina's van alle Zwitserse ochtendkranten. Op de vier flesjes wordt in het Engels, Duits, Frans en Italiaans steun uitgesproken voor de wet. De jongerenafdeling van de SVP roept mensen op om Coca-Cola nu te boycotten.

De uitslag van het referendum wordt vandaag nog verwacht.