Groenen winnen in Zwitserland, rechts-populistische SVP blijft grootste

De rechts-populistische SVP blijft ondanks een verlies van vier procent veruit de grootste partij in het Zwitserse parlement. De anti-immigratiepartij komt na de verkiezingen van gisteren uit op 53 van de 200 zetels in het parlement, een verlies van 12 zetels.

Flinke winst is er voor de twee milieupartijen: de Groenen gaan van 11 naar 28 zetels en de Groene Liberalen gaan van 7 naar 16. Celine Vara van de Groenen zei in reactie dat het geen groene golf is, "maar een groene tsunami, een orkaan". Klimaatverandering was een belangrijk thema bij deze verkiezingen.

De sociaaldemocraten eindigden met 39 zetels (-4) en de liberalen kregen er 29 (-4).

Het parlement in Zwitserland heeft een relatief kleine invloed. Belangrijke kwesties worden in de regel aan kiezers voorgelegd in een referendum.