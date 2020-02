Storm Ciara komt eraan, overleg over maatregelen

Op verschillende plekken in Nederland wordt overlegd over mogelijke maatregelen vanwege de storm Ciara, die morgen over Nederland trekt. Onder meer spoorbeheerder ProRail en de NS voeren overleg. Naar verwachting melden de spoorwegen vanmiddag of de dienstregeling wordt aangepast.

Of er vluchten op Schiphol uitvallen door de storm is ook nog onbekend. De luchthaven zegt dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en annuleringen. Ook KLM zegt dat het kan zijn dat vluchten van, naar of via Schiphol last kunnen hebben van vertraging. Mensen die morgen, maandag of dinsdag met KLM vliegen via Schiphol, kunnen hun reis uitstellen tot uiterlijk 18 februari zonder te hoeven betalen.

Ook de KNVB houdt de situatie in de gaten. Volgens een woordvoerder hoopt de bond zo snel mogelijk te besluiten of de vier eredivisiewedstrijden die morgenmiddag worden gespeeld doorgaan of niet. Over wedstrijden in het amateurvoetbal neemt de voetbalbond voor vanavond 20.00 uur een besluit.

Zware storm

"De weerkaarten laten zien dat de windvlagen ons behoorlijk parten kunnen gaan spelen morgen", zegt Diana Woei van Weerplaza. Aan het eind van de ochtend wordt de wind in het noordwestelijk kustgebied hard of stormachtig. "Dan zou er later in de middag langs de hele westkust een storm kunnen staan met windkracht 9, misschien wel windkracht 10. Dat is een zware storm."

Het kan zijn dat er dan windstoten zijn van ruim 120 kilometer per uur. "En mogelijk zelfs een enkele keer langs de kust 140 kilometer per uur", zegt Woei. Ook in het binnenland is het onstuimig, met windkracht 7 of 8.

In de avond trekt een gebied met zware regenval van het noordwesten naar het zuidoosten. De wind draait dan van het zuidwesten naar het westen, waarbij aan de kust windstoten voor kunnen komen van 140 kilometer per uur. Ook in het binnenland waait het hard. "En er is behoorlijk wat regen", zegt Woei. "Op sommige plaatsen kan er 30 millimeter vallen."

Dit is de verwachting voor morgen: