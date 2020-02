'Gearresteerde R. was bedachtzamer dan impulsieve Taghi'

"Dit is zonder meer een enorme vangst", zegt De Vries. Gezien de grootschalige cocaïnehandel waar de bende van Taghi en R. van wordt verdacht, staat de misdaadverslaggever er niet van te kijken dat gezochte man zich schuilhield in Colombia.

"Ze hebben natuurlijk zaken gedaan met Colombianen en kennissen opgebouwd. Het is ook een plek waar je je behoorlijk schuil kunt houden en niet snel in the picture komt." En dat past volgens De Vries in het profiel van de rechterhand. "R. zou de rustige variant zijn van Taghi. Niet impulsief en wraakzuchtig, maar veel meer bedachtzaam."

Zo'n vijf jaar geleden kwam R. in beeld bij de politie als een mogelijk grote speler in de Utrechtse onderwereld. Een plaatselijke crimineel had namelijk tegen de politie gezegd dat R. en Taghi van plan waren hem te doden.

'Weg ermee'

Het OM stelt dat R. inderdaad voorbereidingen heeft getroffen om de crimineel en een aantal van zijn contactpersonen te vermoorden. "Weg ermee, rotzooi mensen", zou R. in een versleuteld bericht hebben geschreven.

De betreffende crimineel werd uiteindelijk niet gevonden, maar een van zijn contacten werd wel geliquideerd. Het is een van de meerdere liquidaties en pogingen daartoe die R. ten laste wordt gelegd.

Twee broers van Said R. zijn volgens het OM ook betrokken bij de reeks moordpogingen. Zaki R. werd in 2019 veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor wapen- en drugsbezit. Mohamed R. werd in 2017 zelf beschoten in Utrecht, maar overleefde de aanslag. Hij zit vast in voorarrest.

Uitlevering?

In 2018 worden Taghi en Saïd R. op de Nationale Opsporingslijst gezet. De leider van de bende word afgelopen december opgepakt, en R. krap twee maanden later. Hoelang het duurt voordat ook de veronderstelde rechterhand in Nederland kan worden berecht, is volgens justitieredacteur Andringa lastig te zeggen.

"Nederland heeft officieel geen uitleveringsverdrag met Colombia, maar over het algemeen wordt er op dit vlak goed samenwerkt."