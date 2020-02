Christina Koch terug op aarde na recordruimtevlucht van 328 dagen

Volgens astronaut André Kuipers is de landing altijd het spannendste deel van een ruimtevlucht. Je vliegt dan met een snelheid van 28.000 kilometer per uur op de dampkring af en moet met een klein motortje een beetje afremmen, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Dus eerst moet het motortje het doen, dat is spannend. Dan moet het hitteschild het houden, want je schiet als een vuurbal door die dampkring heen en het wordt 2000 graden. Je wordt ook met vijf keer je gewicht in je stoel geperst, wat heel vervelend is als je al die tijd gewichtsloos bent geweest. En uiteindelijk moet de parachute nog open gaan, wat ook wel eens mis is gegaan."

Volledig vrouwelijke ruimtewandelingen

Vanochtend werkte alles naar behoren en om 10.12 uur Nederlandse tijd, landde Koch samen met de Italiaan Luca Parmitano en de Rus Alexander Skvortsov met een Sojoez-capsule op een verlaten steppe in Kazachstan.

"Koch is een model-astronaut", zegt Ronald Klompe van het Nationaal Ruimtevaart Museum in Lelystad. "Ze heeft het uitzonderlijk goed gedaan. Heel veel onderzoek en ook de ruimtewandelingen waren een succes."

Drie ruimtewandelingen deed ze samen met Jessica Meir - en dat was een primeur: het waren de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandelingen. Dat is mooie pr-voor NASA, zegt Klompe, maar daar is het de ruimtevaartorganisatie niet om te doen. Het kwam toevallig zo uit. "Dat er steeds meer vrouwen de ruimte in gaan, is beleid bij NASA. Bij de laatste selectieronde zaten vijf vrouwen en zes mannen, dus dat is bijna gelijk. Dat er dan twee vrouwen tegelijk een ruimtewandeling maken is gewoon een logisch gevolg van dat beleid."

Zo zag de ruimtewandeling van Koch en Meir eruit: