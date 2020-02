Moskeeën: parlementair onderzoek moet niet alleen over islam gaan

Het onderzoek van de Tweede Kamer naar ongewenste beïnvloeding vanuit het buitenland moet niet alleen over de islam gaan. Dat schrijven vier islamitische organisaties in een brandbrief aan Tweede Kamervoorzitter Arib. Ze vinden dat er ook moet worden gekeken naar buitenlandse geldstromen naar onder meer politieke partijen, kerken en synagoges.

"De brief is een laatste poging om te wijzen op wat er volgens ons fout is aan het onderzoek", zegt Abdelhamid Bouzzit, moskeebestuurder van het Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden. Hij zegt dat de vraag of er buitenlandse invloed is "hartstikke logisch" is en dat de moskeeën en moskeegangers daar als eerste een antwoord op willen hebben.

Maar hij vindt dat er breder moet worden gekeken. "Pak niet alleen de moslims en de islam aan, want dan duw je ze nog meer in het verdachtenhoekje", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal, "maar kijk bijvoorbeeld ook eens naar de invloed van het Vaticaan".

Koeweit en Saudi-Arabië

De brief is ondertekend door de organisaties SPIOR (moskeeën uit Rotterdam en omstreken), SIORH (Den Haag en omstreken), SMBZ (Noord-Brabant en Zeeland) en de Federatie Islamitische Organisatie. Zij vertegenwoordigen samen ongeveer 150 verenigingen en moskeeën. Daaronder ook as-Soennah in Den Haag, die is opgeroepen om voor de ondervragingscommissie te verschijnen.

Kamervoorzitter Arib wil niet reageren op de brandbrief. Ze verwijst naar een bijeenkomst morgen, waar Kamerlid Rog (CDA) als voorzitter van de ondervragingscommissie uitleg geeft over de flits-enquête naar "ongewenste buitenlandse beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën". De openbare verhoren zijn tussen 10 februari en 20 februari.

De mini-enquête wordt gehouden naar aanleiding van onderzoek van Nieuwsuur en NRC over financiering van zeker dertig islamitische organisatie in Nederland vanuit de conservatieve Golfstaten Koeweit en Saudi-Arabië.