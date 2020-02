'Als arbitrage en clubs niks tegen racisme doen, moeten spelers het veld af'

VVCS, de vakbond voor profvoetballers, kan officieel geen maatregelen nemen in de strijd tegen racisme rond de velden, maar probeert op de achtergrond wel een belangrijk rol te spelen.

"Als de scheidsrechters en clubs niks doen, dan moeten de spelers zelf van het veld af. Collectief, maar onder leiding van de aanvoerder. Daar gaan wij ze in steunen. Zo erg is het gewoon", zegt oud-voetballer Evgeniy Levchenko, tegenwoordig voorzitter van de VVCS.

Levchenko reageert op de enquête onder de aanvoerders van alle betaaldvoetbalorganisaties. Daaruit kwam naar voren dat spelers veel vaker dan gedacht racistisch bejegend worden. Vier aanvoerders lieten zelfs weten dat het iedere wedstrijd gebeurt.

Kop in het zand

Als de betreffende clubs dit weten, moeten ze actie ondernemen. Levchenko: "Mijn indruk is echter dat de clubs er vrij laks in zijn en heel vaak hun kop in het zand steken. Er is een protocol, dat moet je wel volgen."