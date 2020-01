Liplezers sporen Den Bosch-fans op die Mendes Moreira racistisch bejegenden

Volgens de preses is de club direct na de wedstrijd gestart met de zoektocht naar fans die zich die middag hebben misdragen. Dat ging aanvankelijk niet zonder slag of stoot. Eerdere oproepen aan de eigen aanhang om informatie te verstrekken leverden nauwelijks reacties op, met als gevolg dat de club zich genoodzaakt zag om zelf al het beschikbare beeldmateriaal te bekijken.

"We hebben al het beschikbare beeldmateriaal van de wedstrijd opgevraagd. Vervolgens bekijken en luisteren we alles, van minuut tot minuut, terug. Doel is om kwalijke handelingen en racistische leuzen op te sporen en te koppelen aan personen", zegt Schouten.

'Een behoorlijke specifieke klus'

Volgens de voorzitter is het bijna niet te doen om zelfstandig raddraaiers te identificeren. Om die reden schakelde de club de hulp in van liplezers. Dat viel in eerste instantie niet mee.

"De meeste liplezers wilden hun handen er niet aan branden. Urenlang beelden bekijken en dan van persoon tot persoon checken wat-ie doet of roept... Da's een behoorlijk specifieke klus. Daar moet je maar zin in hebben."