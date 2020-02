'Stop met de zonnebank, dat scheelt een hoop gevallen van huidkanker'

"We moeten af van het belachelijke idee dat bruin worden gezond is voor een blanke", zegt emeritus hoogleraar hematologie Peter Huijgens in het AD. De kankerexpert was zes jaar lang voorzitter van de raad van bestuur van het Integraal Kankercentrum Nederland en vertrekt daar binnenkort.

Op Wereldkankerdag wil hij daarom nogmaals stil staan bij het gevaar van zonnebanken. "Huidkanker is 'on the rise'", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Er komen steeds meer patiënten en dat is voor een belangrijk deel te wijten aan te veel zonlicht en uv-straling. Een van de manieren om dat op je lijf te krijgen, zijn zonnebanken. Dus het ligt voor de hand om tegen elkaar te zeggen: hou daar mee op."

Verkeerd beeld over zonnen

Volgens Huijgens bestaat er in onze cultuur een verkeerd beeld over zonnen. Een bruingebrande huid wordt als gezond beschouwd, maar is dat juist niet. "Je kunt ook gewoon er goed uitzien met de huid die je nou eenmaal hebt."

Toch heeft zonlicht ook zeker voordelen, veel mensen voelen zich prettiger als de zon schijnt en ook wordt de aanmaak van vitamine D gestimuleerd door zonlicht. "Het is lichter in het leven, maar daarvoor hoef je niet in de zon te bakken", zegt Huijgens. "En ook voor het omzetten van een beetje vitamine D in je huid, heb je maar een paar zonnestralen nodig. En in noodgevallen zijn daar ook nog tabletjes voor."