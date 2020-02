Vorig jaar meer nieuwe kankerpatiënten dan in 2018

Vorig jaar hebben 118.000 Nederlanders gehoord dat ze kanker hebben. Dat zijn er 2000 meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. De stijging komt vooral door bevolkingsgroei en vergrijzing: oudere mensen hebben nu eenmaal een grotere kans op kanker.

Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, schrijft KWF Kankerbestrijding in een persbericht. Zeker 65 procent van de mensen overleeft de ziekte en dat percentage groeit.

De meest voorkomende kankersoorten waren huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. Verreweg de meeste kankerpatiënten hebben huidkanker: ruim de helft van hen heeft het. Borstkanker komt met 12 procent op de tweede plaats.

Van alle soorten kanker stijgt het aantal gevallen huidkanker ook het snelst, daarover sloeg het Integraal Kankercentrum begin dit jaar alarm. Uit een rapport van het centrum bleek al dat het aantal gevallen van huidkanker sterk is toegenomen en blijft toenemen.

De belangrijkste oorzaak van huidkanker is overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon of zonnebank. Ook steeds meer relatief jonge mensen krijgen het, zei dermatoloog Jorrit Terra eerder. "Ik ben niet meer verrast als ik een 30-jarige met huidkanker op mijn spreekuur heb."