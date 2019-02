Huidkanker is groeiend probleem, zo kan je het voorkomen en herkennen

Hoe kun je huidkanker voorkomen?

"Allereerst moeten we af van het idee dat een zongebruinde huid sexy is", zegt de dermatoloog van het Isala Dermatologisch Centrum in Zwolle. Deze opvatting zet volgens Terra aan tot overmatige blootstelling aan straling van de natuurlijke zon en de zonnebank. "We weten dat met elke zonverbranding die je krijgt het risico op huidkanker cumulatief toeneemt."

Ook als je snel bruint, raadt hij aan om zonnebrandcrème te blijven smeren, sneller de schaduw op te zoeken of beschermende kleding te dragen. Een bruine huid geeft simpelweg aan dat je zonschade hebt opgelopen en biedt relatief weinig bescherming.

Overmatige uv-straling heeft nog een ander nadeel: je krijgt er rimpels van. "De beste anti-rimpelcrème is zonnebrandcrème. Veel jonge meiden realiseren zich dat niet."

Terra zegt niet dat je de zon helemaal moet vermijden. Zijn belangrijkste boodschap is dat je ervan moet genieten, maar verbranding en overmatige blootstelling aan sterke uv-straling zoveel mogelijk moet voorkomen. Bijvoorbeeld op de eerste lentedagen of zomerdagen tussen 11.00 uur en 15.00 uur. Controleer op internet met welke zonkracht je te maken krijgt. Vooral in (sub)tropische landen waar de uv-straling veel sterker is dan in Nederland.

Hoe kan je huidkanker herkennen?

Controleer je lichaam op verdachte plekken. Vooral als meerdere mensen in je familie huidkanker hebben gehad en als je een lichte huid hebt met veel moedervlekken. Van kleur veranderende, groter wordende, bloedende of irriterende plekken zijn alarmsignalen.

NOS op 3 maakte eerder dit jaar een uitlegvideo over wat melanoom is en waar zelf je op moet letten. Ze spraken met de 26-jarige John die zijn zus had verloren aan deze agressieve vorm van huidkanker: