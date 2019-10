Aantal patiënten met huidkanker blijft toenemen

Het aantal gevallen van huidkanker blijft sterk toenemen en dat leidt tot toenemende druk bij ziekenhuizen. De toename gaat ook sneller dan de vergrijzing, staat in het rapport Huidkanker in Nederland van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), waarin de ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar zijn onderzocht.

Volgens de opstellers zal de druk de komende jaren enorm toenemen als er geen aanpassingen komen in de organisatie van de huidkankerzorg.

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland en van alle soorten kanker stijgt het aantal gevallen huidkanker ook het snelst. 52 procent van alle gevallen van kanker betreft huidkanker. Borstkanker komt met 12 procent op de tweede plaats.

Jaarlijks komen er bijna 70.000 huidkankerpatiënten bij: gemiddeld zijn dat zo'n 900 nieuwe patiënten per ziekenhuis, stelt het IKNL. De patiënten zijn vooral ouderen.

De belangrijkste oorzaak van huidkanker is overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon of zonnebank.

Typen huidkanker

Het type huidkanker dat het vaakst wordt vastgesteld is het basaalcelcarcinoom, met 48.000 nieuwe gevallen per jaar. Deze vorm van huidkanker, die vooral bij ouderen voorkomt, zaait bijna nooit uit en leidt nauwelijks tot sterfgevallen.

Aan de jarenlange groei van het aantal patiënten met melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, lijkt een eind te komen. Hiervan worden ruim 6000 diagnoses per jaar gesteld. Sinds 2010 is het aantal mensen dat door melanoom sterft stabiel, 800 per jaar.

De laatste jaren zijn nieuwe medicijnen ingevoerd die de overlevingskans verhogen en lijkt de diagnose ook steeds tijdiger te worden gesteld, wat ook belangrijk is voor de kans op genezing. Keerzijde is dat de kosten toenemen.

Plan van aanpak

Het toegenomen aantal diagnoses en behandelingen leidt tot veel druk bij ziekenhuizen en daarom is volgens het IKNL een efficiënte inrichting van de zorg hard nodig, waarbij dermatologen en huisartsen samenwerken.

Verder moet er een betere preventie komen om de stijging van huidkanker verder af te remmen. Minder blootstelling aan de zon en zonnebank en zorgvuldig gebruik van zonnebrandcrème kunnen de toename van huidkanker stoppen.

Daarom pleit het IKNL voor een nationaal plan van aanpak, dat verschillende vormen van preventie en een betere aanpak van de zorg moet omvatten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou hierbij een leidende rol moeten spelen.