Iraniër aangehouden in Delft voor terroristische activiteiten tegen Iran

De politie heeft in Delft een man aangehouden die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag of aanslagen in Iran. De 40-jarige Iraniër zou dat samen met anderen hebben gedaan. Hij wordt daarom ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De Iraniër zou actief zijn in de Iraanse verzetsbeweging ASMLA, die in Nederland en Denemarken is gevestigd. De organisatie is in 1999 in Iran opgericht om te strijden voor onafhankelijkheid van de zuidwestelijke regio Ahwaz.

De arrestant beheert een tv-station in Rijswijk dat uitzendingen verzorgt over de ASMLA en Iran, stelt het Openbaar Ministerie. In het pand waar het tv-station zit en het huis van de man zijn doorzoekingen geweest. Daarbij zijn telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.

Tip AIVD

Het onderzoek tegen de Iraniër ging vorige maand van start, nadat het OM een ambtsbericht van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD had ontvangen. Daarin stond dat hij mogelijk betrokken was bij het plegen van aanslagen.

Ook in Denemarken loopt een onderzoek. Daar zijn volgens het Nederlandse OM vandaag ook mensen aangehouden.

Aanslag Ahwaz

De ASMLA heeft een gewapende tak die in Iran aanslagen pleegt op olie-en gasvelden en op de Iraanse Revolutionaire Garde, de elite-eenheid van het streng-islamitische regime in Teheran.

De organisatie zou ook betrokken zijn geweest bij de aanslag op een militaire parade van de Revolutionaire Garde in 2018 in Ahwaz. Vier aanvallers op motorfietsen namen vermomd als militairen deelnemers aan de parade onder vuur. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven. Zeker twaalf van hen waren leden van de Revolutionaire Garde.

Iran riep na deze aanslag de Nederlandse ambassadeur op het matje, omdat Nederland onderdak bood aan de ASMLA. De organisatie zelf ontkende betrokkenheid. Een uit de ASMLA gestapte splintergroep zou voor de aanslag verantwoordelijk zijn geweest.