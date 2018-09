Iran arresteert 'groot netwerk van verdachten' na aanslag Ahvaz

Onder de gewonden zijn vrouwen en kinderen die naar de parade stonden te kijken. De vier aanvallers zijn gedood. Veel slachtoffers van de aanslag worden vandaag begraven. In het land is een dag van nationale rouw afgekondigd.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Arabische rebellengroep Ahvaz National Resistance en door Islamitische Staat.

Nederlandse ambassadeur op matje

Hoge functionarissen binnen de Revolutionaire Garde hebben ook de Golfstaten, de Verenigde Staten en Israël beschuldigd van betrokkenheid. De tweede man van de garde stelde Amerikaanse en Israëlische leiders in een toespraak op de staatstelevisie een "verwoestende" reactie in het vooruitzicht. "Jullie zullen betreuren wat jullie hebben gedaan."

De Iraanse regering heeft verder de ambassadeurs van Nederland en Denemarken en de zaakgelastigde van het Verenigd Koninkrijk op het matje geroepen. Staatspersbureau IRNA meldde gisteren dat Iran de landen ervan beschuldigt dat ze onderdak bieden aan gewapende Iraanse oppositiegroepen, die door de Iran worden beschouwd als terreurgroepen.

Zo is een organisatie, de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA), "gewoon terug te vinden via de Kamer van Koophandel. Ze zitten in Delft", zei Iran-deskundige Peyman Jafari gisteren tegen de NOS. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet alleen weten dat er inmiddels een gesprek tussen beide overheden heeft plaatsgevonden.