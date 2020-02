Evacuatievlucht voor Nederlanders geland in Wuhan

Het vliegtuig voor Nederlanders en andere EU-burgers die vanwege het coronavirus weg willen uit China, is aangekomen in Wuhan. De evacuatievlucht vertrok gisternacht uit Parijs.

De bedoeling is dat het toestel in de loop van zondag terug is in Europa. Bij aankomst moeten de passagiers uit voorzorg twee weken in quarantaine. Dat mag onder voorwaarden ook in eigen huis zijn, liet de ambassade al eerder weten.

Het aantal doden door het coronavirus is volgens Chinese staatsmedia inmiddels opgelopen naar 304. Een vergelijkbaar aantal is genezen van de ziekte. Er zijn volgens staatsmedia bijna 15.000 ziektegevallen bekend.

In de getroffen provincie Hubei verblijven rond de twintig Nederlanders. De Nederlandse ambassade heeft hen aangeboden mee te gaan met de evacuatievlucht, maar niet iedereen vindt het nodig om naar Nederland terug te keren.

Student Erik Nijhoff wil niet weg uit Wuhan. In deze video laat hij zien hoe rustig het is in de miljoenenstad: