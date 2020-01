Waarom gaan Nederlandse corona-evacués thuis in quarantaine?

Maar is het wel veilig genoeg om mensen thuis in quarantaine te laten gaan? Is het niet beter om voor een ziekenhuis, een luchtmachtbasis of een andere meer geïsoleerde locatie te kiezen?

"Ziekte leidt tot niezen en hoesten. We weten dat het virus zich op die manier verspreidt. Als mensen niet ziek zijn, is het risico op verspreiding dus buitengewoon gering", zegt Van Dissel. "Als we kunnen inventariseren wat de risico's voor deze mensen zijn en als zij in een aparte kamer kunnen uitrusten van alles wat ze in Wuhan hebben meegemaakt, dan is quarantaine thuis zeer wel mogelijk."

Een andere voorwaarde voor quarantaine in eigen huis is dat de terugkeerders zo weinig mogelijk contact hebben met gezinsleden of andere huisgenoten. Toch is er volgens het RIVM altijd een klein risico op besmetting van anderen in huis, in het geval dat de evacué ziek wordt. "Dat risico kun je beperken door iemand dan meteen te isoleren."

Ziek en thuis verplegen

Het verplegen van een patiënt met het coronavirus kan ook thuis in isolatie, zegt het RIVM. "Het hangt van de toestand van de patiënt af. Als iemand er slecht aan toe is, moet hij of zij in isolatie verpleegd worden in het ziekenhuis. Ieder ziekenhuis in Nederland is daarop ingericht", zegt een woordvoerder. "Maar met deze groep mensen uit China is de hele tijd contact. We kunnen de ziekte in een vroeg stadium vaststellen en thuis verplegen."

Het thuis in quarantaine plaatsen van mensen gebeurt vaker in ons land. Afgelopen november moest er nog een groep mensen gedwongen thuisblijven omdat ze in Sierra Leone waren geweest tijdens een uitbraak van lassakoorts. Dat is een infectieziekte die lijkt op ebola.

Toch is het in veel andere landen geen optie. "Thuisquarantaine is een beproefde methode die afhangt van hoe de publieke gezondheidszorg gestructureerd is. In Nederland zijn er artsen infectieziekten bij de lokale GGD. Dat is lang niet overal het geval", aldus Van Dissel. "Maar in Nederland kan dit."