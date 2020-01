Van Australië tot Nederland: zo worden coronavirus-evacués behandeld

Australië

Het is Australië nog niet gelukt om de evacuatie van 600 Australiërs uit Wuhan en de omliggende provincie Hubei te regelen. Zodra er gevlogen mag worden, zullen de geëvacueerden twee weken in een detentiecentrum op Christmas Island in quarantaine moeten.

De leider van het lokale bestuur op Christmas Island, een Australisch territorium ten zuiden van het Indonesische eiland Java, vreest dat zijn gemeenschap daardoor een "leprakolonie" wordt. Maar de Australische regering zegt geen andere plek te hebben waar die 600 mensen heen kunnen.

Verder is er kritiek op de regering omdat de gerepatrieerden mee moeten betalen aan hun vlucht. Per persoon gaat dat minimaal zeshonderd euro kosten.

De evacuatie wordt extra ingewikkeld omdat een vliegtuig met 600 passagiers te groot is om op de landingsbaan van Christmas Island te landen. Waarschijnlijk worden de evacués dus eerst naar Darwin op het Australische vasteland overgebracht, en dan in meerdere kleinere toestellen doorgevlogen naar de quarantaineplaats.

Voor zover bekend zijn twee Australiërs in China besmet met het virus. De regering in Canberra zegt dat Australiërs die zeker of vermoedelijk besmet zijn geraakt niet teruggevlogen zullen worden.

Frankrijk

Frankrijk gaat z'n onderdanen in etappes terughalen uit China. Afgelopen nacht vertrok een eerste militair toestel naar Wuhan, met twintig man medisch personeel aan boord. "Die zullen zo'n 200 Fransen mee terugnemen," zegt minister van Zorg Agnès Buzyn.

Dat zijn mensen die geen ziekteverschijnselen hebben. Eenmaal in Frankrijk moeten ze verplicht allemaal twee weken in isolatie, in verband met de incubatietijd. Waar is ook in Frankrijk nog niet duidelijk.