Kabinet: er blijft nog heel veel prachtig vuurwerk over

Ook met het komende Oud en Nieuw blijft er nog veel vuurwerk over waarmee mensen de jaarwisseling kunnen vieren. Dat heeft minister Van Veldhoven gezegd in een toelichting op het besluit van het kabinet om nog dit jaar vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. De NOS berichtte daar gisteren al over.

Van Veldhoven benadrukte dat hulpverleners zich bij de afgelopen jaarwisseling onveilig hebben gevoeld en dat het kabinet de vele incidenten onacceptabel vindt. Ze wees er ook op dat vuurpijlen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het letsel van omstanders.

Premier Rutte had drie weken geleden al aangekondigd dat "we met het vuurwerk niet op de oude voet kunnen doorgaan". Van Veldhoven onderstreept nu dat het kabinet met het besluit van vandaag de adviezen volgt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de politie en hulpverleners. Het kabinet zal ook extra inzetten op handhaving: "Daarmee hebben we er vertrouwen in dat dat dit goed uitvoerbaar zal zijn."

Geen compensatie

De minister zei verder dat compensatie voor de vuurwerkbranche niet voor de hand ligt. Ze wees erop dat de branche zelf ook voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen heeft gepleit en dat dit type maar een beperkt deel van de omzet uitmaakt.

Gemeenten houden de bevoegdheid om zelf nog een stap verder te gaan en al het vuurwerk te verbieden, zei Van Veldhoven. De gemeente Rotterdam gaat dat bijvoorbeeld doen.