Drie EU-voorzitters waarschuwen Britten: 'Houd je aan onze standaarden'

De locatie was nauwkeurig gekozen. In het bezoekerscentrum, het Parlementarium, hangt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Europa. Op de vloer een enorme landkaart van Europa. "De komende maanden zijn beslissend voor de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk", zo begon commissievoorzitter Von der Leyen .

Ook zij waarschuwde dat de EU haar belangen eensgezind zal verdedigen. "Eendracht maakt macht. We zijn niet pessimistisch vandaag, we zijn niet optimistisch, we zijn vooral vastberaden", sprak ze. "We laten ons niet uit elkaar spelen", voegde Michel er aan toe.

Kijken naar de toekomst

Volgens David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, is het nu vooral tijd om naar de toekomst te kijken. "We moeten het hebben over de green deal, over hoe we de beste digitale economie kunnen worden." De komende maanden gaat de Europese Unie ook naar zichzelf kijken in een poging meer naar de burgers te luisteren en de besluitvorming democratischer te laten verlopen.

"Ik snap niet dat iedereen ons uit elkaar wil spelen. Niet alleen binnen, maar ook van buiten de Europese Unie. We zijn de grootste economie van de wereld, maar we willen wel regels, want zonder regels krijg je het recht van de sterkste. Maar wellicht is dat de reden voor anderen om de EU zo aan te vallen," aldus Sassoli.

EU-onderhandelaar Michel Barnier, die ook aanwezig was, presenteert komende maanden zijn plannen. Daarin staat hoe de EU met het Verenigd Koninkrijk gaat onderhandelen, wat de prioriteiten en rode lijnen zijn. De onderhandelingen over een nieuwe handelsdeal tussen de EU en de Britten kunnen dan waarschijnlijk eind februari beginnen. Ze moeten voor het eind van het jaar leiden tot een akkoord.

Tijdens de persconferentie verliet de Brexit Party van Nigel Farage zwaaiend met een Britse vlag en luisterend naar doedelzakmuziek juichend het parlement.