Ook negatieve rente bij ING, maar alleen als je meer dan een miljoen hebt

Na ABN Amro moeten ook bij ING rijke klanten gaan betalen voor hun spaargeld. Voor bedragen boven 1 miljoen euro gaat een rente van -0,5 procent gelden. Wie meer dan 1 miljoen euro op de bank heeft staan, gaat dus 0,5 procent rente betalen voor het bedrag boven het miljoen.

Het nieuwe tarief gaat in juli in voor particulieren en al in april voor zakelijke klanten. Voor een saldo tot 100.000 euro blijft de rente voor particulieren gelijk: +0,01 procent. Op bedragen tussen 100.000 en een miljoen euro gaat de rente naar nul.

Volgens de bank hebben ruim 6.000 klanten een saldo boven de 1 miljoen. Dat zou betekenen dat 99,9 procent van de klanten niet te maken krijgt met een negatieve rente.

Eerder deze maand maakte concurrent ABN Amro ook al bekend negatieve rente te gaan berekenen. Bij die bank moet je vanaf 2,5 miljoen euro 0,5 procent betalen. Klanten met minder geld krijgen bij ABN Amro geen rente meer vanaf april. Dat is dus anders dan bij ING, waar de rente 0,01 procent blijft tot een ton.

De lage spaarrente wordt veroorzaakt door de aanhoudende lage marktrente en de rente die banken betalen voor geld dat ze dagelijks bij de Europese Centrale Bank moeten stallen.