Nederlanders in Wuhan mogen thuis in quarantaine

Nederlanders die uit de Chinese stad Wuhan worden geëvacueerd, mogen in hun eigen huis in Nederland in quarantaine, op voorwaarde dat hun huis daar geschikt voor is. Dat heeft de ambassade per mail aan hen laten weten.

Aanvankelijk werd er rekening mee gehouden dat de Nederlanders in quarantaine in Frankrijk de incubatietijd van het virus zouden moeten uitzitten. Maar dat is niet nodig, blijkt uit de mail van de ambassade aan de Nederlanders in Wuhan.

Ze komen waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag op een Frans vliegtuig naar Europa. De Franse vlucht zou aanvankelijk komende nacht zijn, maar is een dag vertraagd. De Nederlanders moeten zelf naar het vliegveld in Wuhan reizen en allerlei documenten meenemen.

Contract

Als ze eenmaal in Nederland zijn, moeten ze uit voorzorg twee weken in quarantaine. De GGD bepaalt per geval of dat in hun eigen huis kan of dat ze elders worden ondergebracht. De betrokkenen moeten een contract ondertekenen waarin staat dat ze hun huis, of de andere locatie, niet mogen verlaten.

Er zijn twintig Nederlanders in de Chinese stad Wuhan waar het nieuwe coronavirus uitbrak. Achttien van hen willen terug naar Nederland.