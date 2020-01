Crimineel Dino Soerel overgeplaatst naar Vught, vermoedens van uitbraakpoging

Crimineel Dino Soerel, die een levenslange gevangenisstraf uitzit, heeft vanavond met een medegevangene geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis van Heerhugowaard. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf dat er een vermoeden is van een uitbraakpoging en dat Soerel naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught is gebracht.

Volgens de krant probeerde Soerel te ontsnappen samen met een medegedetineerde. Wie dat was, is niet bekend. Soerel werd in 2017 samen met drie anderen tot levenslang veroordeeld in het Passageproces, over zeven liquidaties en pogingen daartoe tussen 1993 en 2006.

Soerel was in eerste instantie grotendeels vrijgesproken. In hoger beroep werd hij alsnog veroordeeld voor liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.