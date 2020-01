Aziaten gediscrimineerd vanwege corona-uitbraak: 'Ik ben geen virus'

De krant heeft zijn excuses aangeboden voor de kop op de voorpagina en die boven het hoofdartikel. "Dit was natuurlijk niet onze bedoeling. Onze excuses aan iedereen die oprecht geschokt is. We zullen in de toekomst beter opletten."

Volgens de BBC neemt ook het anti-Aziatische racisme in het Verenigd Koninkrijk toe. Sommige mensen zouden in de Londense metro niet meer naast Aziaten willen zitten.

'Wij willen geen Chinese toeristen'

Ook in Azië zelf worden Chinezen gediscrimineerd. De Vlaamse VRT verzamelde berichten uit onder meer Thailand, Singapore, Maleisië en Indonesië. Chinezen wordt in die landen verweten verspreiding van virussen te veroorzaken vanwege hun "gebrek aan hygiëne" en "exotische eetgewoonten".

Op Sumatra zouden hotels borden ophangen met de tekst: "Wij willen geen Chinese toeristen." Ook in Japan en Vietnam zijn zulke borden bij hotels gezien. De VRT spreekt van een diep verankerde "latente Chinezenhaat" die wordt aangewakkerd. Die zou deels zijn gestoeld op het beeld van China als "nieuwe kolonisator".

170 doden

Het virus werd voor het eerst vastgesteld in de Chinese stad Wuhan. In China zijn volgens de autoriteiten daar inmiddels 170 mensen aan het virus overleden en zeker 7700 Chinezen zijn besmet. Buiten China zijn tientallen mensen geïnfecteerd en is nog niemand aan het virus overleden.

In Europa zijn alleen in Duitsland en Frankrijk gevallen van besmetting bekend. In beide landen werd het virus bij vier mensen vastgesteld.