Eén op de drie Sandd-medewerkers aan de slag bij PostNL

Eén op de drie medewerkers van Sandd gaat aan de slag bij PostNL, laat het postbedrijf vlak voor de fusie van de twee bedrijven weten. Het gaat om 4000 postbezorgers en 300 à 400 man ondersteunend personeel, zoals chauffeurs, kantoormedewerkers en postsorteerders. In totaal werken bij Sandd 12.800 mensen.

Eerder deze maand waren er al signalen dat veel Sandd-medewerkers niet voor PostNL willen werken. Toch noemt Resi Becker, directeur Post bij PostNL, deze overname in de krimpende postmarkt van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in de sector. "Deze fusie houdt in dat we de komende jaren meer mensen in de post aan het werk kunnen houden en ook langer aan het werk kunnen houden."

40 procent zei 'nee'

Veel Sandd- bezorgers kiezen er zelf voor om niet over te stappen naar PostNL. Ze zijn niet blij met de overname vanwege de afwijkende werkwijze bij PostNL. Zo krijgen ze bij Sandd de post thuisbezorgd en mogen ze die tussen 07.00 en 21.00 uur bezorgen. Bij PostNL is veel minder vrijheid in de bezorgtijden. Sommigen zouden er ook financieel op achteruit gaan. Volgens PostNL heeft ongeveer 40 procent direct 'nee' gezegd op hun aanbod.

De 1800 ondersteunende medewerkers van Sandd kregen niet automatisch een aanbod van PostNL, maar konden met voorrang solliciteren op vacatures. Uiteindelijk stappen ruim 300 van hen over. Een groot bezwaar voor velen was de nieuwe werkplek in Den Haag, terwijl ze nu in Apeldoorn werken.

Sociaal plan

Voor Sandd-medewerkers die niet voor PostNL gaan werken is een sociaal plan opgesteld. Ze krijgen een aantal maandsalarissen mee. De 3500 medewerkers van franchisenemers kunnen hier geen gebruik van maken. "Wij zijn nog steeds in gesprek met de franchisevereniging, en daarnaast doen wij ook een oproep aan dit personeel aan om alsnog te solliciteren op de vele nog openstaande vacatures bij ons bedrijf', zegt Post-directeur Becker.

Vanaf volgende week bezorgt PostNL ook alle post van Sandd. Voor de consument zal er vrijwel niks veranderen, zegt PostNL. De postzegels van Sannd verdwijnen, net als het hele merk.

Waarom een overname?

Eind september keurde staatssecretaris Keijzer de overname van Sandd goed, in weerwil van het protest van de Autoriteit Consument en Markt. Niet eerder werd de toezichthouder gepasseerd door een staatssecretaris of minister.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukte Keijzer de noodzaak van de overname. "De toestemming is verleend om te zorgen dat postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar blijft in een sterk krimpende markt."

Ook zijn er eisen gesteld aan onder meer de prijs van postzegels, maar harde toezeggingen over de overname van personeel zijn niet gedaan. PostNL heeft alleen beloofd Sandd-bezorgers een aanbod te doen en de ondersteunende medewerkers de kans te geven te solliciteren. Franchisenemers zijn buiten beschouwing gebleven.