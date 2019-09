Fusie PostNL en Sandd gaat toch door

Aantal brieven daalt

PostNL wil Sandd overnemen omdat het slecht gaat met de postmarkt. Het aantal pakketjes stijgt, maar het aantal brieven daalt jaarlijks met 10 procent. PostNL is wettelijk verplicht om vijf dagen in de week post te bezorgen en brievenbussen te legen.

PostNL heeft zo'n 70 procent van de markt in handen, Sandd bijna de hele rest, grotendeels de zakelijke postmarkt. In tegenstelling tot de pakkettenmarkt krimpt de geadresseerdepostmarkt elk jaar met 10 procent. Beide postbedrijven kampen met name met de kosten van de bezorging.

De twee bedrijven waren van mening dat een overname beter was dan elkaar kapot concurreren met steeds lagere tarieven.