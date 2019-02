Bedrijven bang voor hogere tarieven PostNL

Rekeningafschriften, polisbladen, declaratieoverzichten, klantenbrieven. De tas van de postbezorger is voor ruim 90 procent gevuld met zakelijke post. De verzenders: de overheid, banken, verzekeraars en andere bedrijven. Zij vrezen als eerste de rekening gepresenteerd te krijgen van de overname van Sandd door PostNL.

Bedrijven en organisaties die veel post versturen, hebben nu nog onderhandelingsmacht. De gemiddelde prijs voor het verzenden van een zakelijke brief is 23 cent; veel minder dan de prijs van een postzegel voor post die particulieren versturen (87 cent).

Vooral bij post die niet per se de volgende dag bezorgd hoeft te worden, kan over tarieven worden onderhandeld. Want op dit 'niet-tijdkritische' deel van de markt heeft de verzender nu nog de keuze tussen PostNL en Sandd.

"Die keuze willen we graag houden", zegt Dirk van Oostveen, directeur bij Rotaform, dat 'hoge volume klantcommunicatie' voor verschillende bedrijven verzorgt. Hij legt uit: "Bij Sandd worden alle tarieven uitonderhandeld. PostNL hanteert wel tarievenkaders, maar binnen die kaders wordt over de prijs onderhandeld. Iedere klant heeft z'n eigen contract."

Monopolist

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) maakt zich zorgen over de machtsconcentratie in de briefpostmarkt. De VGP vertegenwoordigt bedrijven als ABN Amro, Achmea, ANWB, Aegon, Menzis, ING, Nuon en de Postcodeloterij.

Van Oostveen is bestuurslid. Hij wijst naar Belgiƫ, waar het verschil tussen consumententarieven en zakelijke tarieven klein is. "Daar is Bpost de facto monopolist. De zakelijke tarieven zijn in Belgiƫ veel hoger dan in Nederland."

Zo'n monopolie zou PostNL straks ook hebben op de zakelijke markt voor briefpost. Van de 2,5 miljard poststukken die PostNL en Sandd nu nog bezorgen, komt slechts 7 procent van particulieren. De rest is zakelijke post.

"Grote partijen besteden vele miljoenen per jaar aan verzendkosten", zegt Van Oostveen. "Tariefsverhogingen zullen waarschijnlijk worden doorberekend aan de consument, bijvoorbeeld in de prijs van betaalpakketten bij banken."

Grote bezorgmacht

Pakketbezorger DHL vreest dat de machtsconcentratie die ontstaat door het samengaan van PostNL en Sandd ook gevolgen heeft voor de pakketmarkt. Die maakt samen met de briefpost deel uit van de brede bezorgmarkt. "Je ziet nu al dat het onderscheid tussen post en pakket steeds meer vertroebelt. Zo zijn er kleine pakketten die met de briefpost meegaan", zegt Ewout Blaauw van DHL. "PostNL en Sandd vormen samen zo'n grote bezorgmacht dat het voor kleinere spelers moeilijk wordt om daarmee te concurreren."