Grootste deel van 16.000 Sandd-medewerkers verliest baan

Een derde groep dreigt helemaal buiten de boot te vallen. Volgens Haneveld van de FNV gaat het om zo'n 3000 bezorgers en 450 mensen aan ondersteunend personeel die voor franchisenemers van Sandd werken. Dat zijn postbedrijven die helemaal of voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van Sandd-post.

Voor deze bedrijven en bezorgers geldt dat er nog geen afspraken zijn met PostNL, terwijl de stroom van Sandd-post 1 februari opdroogt. Voor deze groep is er ook geen sociaal plan, terwijl dat voor anderen die voor Sandd werken er wel is.

Waarom een overname?

Eind september keurde staatssecretaris Mona Keijzer de overname van Sandd goed, na protest van de Autoriteit Consument en Markt. Niet eerder werd de toezichthouder gepasseerd door een staatssecretaris of minister.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukte Keijzer de noodzaak van de overname. "De toestemming is verleend om te zorgen dat postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar blijft in een sterk krimpende markt."

Ook zijn er eisen gesteld aan onder meer de prijs van postzegels, maar harde toezeggingen over de overname van personeel zijn niet gedaan. PostNL heeft alleen beloofd Sandd-bezorgers een aanbod te doen en de ondersteunende medewerkers de kans te geven te solliciteren. Franchisenemers zijn buiten beschouwing gebleven.