Recordomzet Facebook, maar de groei vlakt af

Facebook blijft groeien, maar in een lager tempo dan tot nu toe. De omzet van 's werelds grootste sociale netwerk kwam het afgelopen kwartaal uit op omgerekend 18,9 miljard euro; een groei van 25 procent in vergelijking met vorig jaar.

De groei is volgens financiële media de laagste sinds de beursgang van het bedrijf in 2012, maar wel weer beter dan wat analisten hadden verwacht. Toch daalde het aandeel nabeurs met zo'n 7 procent. De jaarwinst kwam uit op 16,3 miljard euro. Vergeleken met een jaar geleden is dat een afname van 16 procent.

Groei afnemen

De financiële topman van Facebook verwacht dat de groei het komende kwartaal verder afneemt. Dat komt onder meer door de gevolgen van privacywetgeving en tegenvallers op het gebied van gepersonaliseerde advertenties.

Het bedrijf maakte verder bekend een schikking te hebben getroffen van omgerekend een half miljard euro in een zaak over gezichtsherkenning. Als een gebruiker een foto uploadt naar Facebook, noemt het bedrijf namen van van mensen die mogelijk in de foto staan, zodat zij kunnen worden getagd. Volgens privacyorganisaties schendt het platform hiermee wetten in de Amerikaanse staat Illinois.

Afgelopen jaar kreeg het netwerk nog een recordboete van omgerekend 4,5 miljard euro voor dataschandaal Cambridge Analytica.

Verkiezingen op komst

Volgens topman Zuckerberg wordt 2020 een "intens jaar met de presidentsverkiezingen" in de VS. Facebook lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege het besluit om feitelijke onjuistheden van politici in advertenties niet te factchecken. Twitter besloot in deze discussie om geen politieke reclames meer toe te laten, al werd dit later wel iets genuanceerd. Google koos ervoor de mogelijkheden voor gerichte advertenties aan te passen. Bij gerichte advertenties wordt bijvoorbeeld gekeken naar de politieke voorkeur van iemand.

Begin dit jaar kondigde Facebook aan niets te veranderen aan zijn beleid. Enige tijd leek het erop dat het sociale netwerk zou kiezen voor de strategie van Google. Onder meer een lobby vanuit de Democratische en Republikeinse partij leidde ertoe dat Facebook hier uiteindelijk niet voor koos.