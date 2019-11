Google wordt strenger voor politieke adverteerders

Google gaat het politieke partijen moeilijker maken om gerichte advertenties voor te schotelen aan kiezers. Adverteerders kunnen straks alleen nog op basis van leeftijd, geslacht en locatie een doelgroep kiezen.

Nu krijgen politieke partijen ook informatie over het internetgedrag van gebruikers en kunnen ze op basis van bijvoorbeeld zoekgeschiedenis een advertentie richten aan een potentiële stemmer. Vanaf volgende week moet dat in het Verenigd Koninkrijk verleden tijd zijn. Andere landen in de Europese Unie volgen nog voor het eind van het jaar. De rest van de wereld is begin 2020 aan de beurt.

Sociale media staan al geruime tijd onder druk om hun advertentiebeleid aan te passen in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. "Gezien de recent geuite zorgen en het belang van het democratische proces, willen we het vertrouwen vergroten van kiezers in de politieke advertenties die ze op onze platforms zien", verklaart Google.

Ook zegt het bedrijf misleidende boodschappen in reclames te willen aanpakken, in tegenstelling tot Facebook. Dat platform heeft laten weten advertenties niet op feitelijke onjuistheden te gaan controleren. Twitter maakte vorige maand bekend helemaal te gaan stoppen met het aanbieden van politieke advertenties.