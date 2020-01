Kosten evacuatie en quarantaine Nederlanders uit Wuhan voor rekening staat en EU

Nederlanders die vanwege het coronavirus worden geëvacueerd uit de Chinese stad Wuhan hoeven niet te betalen voor de reis- of verblijfkosten voor de periode dat zij in quarantaine worden geplaatst. Dat heeft de Nederlandse ambassade in Peking per mail laten weten aan de ongeveer twintig Nederlanders die mogelijk worden geëvacueerd.

"De kosten worden door de EU en de Rijksoverheid gedekt", staat in de brief.

Eerder was veel onduidelijk over de kosten van de evacuatie. Nederlanders dachten na eerdere berichten van de ambassade dat ze daar zelf voor moesten opdraaien. De EU zei in een verklaring dat de Europese Unie een deel van de kosten van de nu geplande twee vluchten voor zijn rekening neemt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei toen alle mogelijkheden te onderzoeken.

Veel vragen

Nog steeds hebben de Nederlanders in de getroffen miljoenenstad Wuhan en de omliggende provincie Hubei vragen. Onzeker blijft of en wanneer zij worden geëvacueerd. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat achttien van de twintig Nederlanders willen vertrekken.

Wie besmet is met het coronavirus mag niet mee, schrijft de ambassade. Medische tests, voorafgaand aan een eventuele evacuatie, moeten duidelijk maken of iemand 'fit to fly' is en geen symptomen van het virus vertoont.

Eenmaal terug in Europa, moeten alle evacués minimaal twee weken in quarantaine blijven. Mogelijk vindt die quarantaine plaats in het land dat het vervoer regelt.

De Europese Unie heeft gisteren vanuit Frankrijk het eerste vliegtuig naar China gestuurd. Of aan boord ook plaats is voor andere Europese burgers dan Fransen, wordt ter plekke bekeken. In de brief van de ambassade staat dat vertrek van Nederlanders afhankelijk is van "toestemming van de Chinese overheid, andere Europese partners en of dit praktisch mogelijk is".

Mogelijk pech voor partners

De kans dat Chinese partners van Nederlanders mee mogen, is volgens de ambassade klein. "Er is een serieuze kans dat de Chinese autoriteiten niet zullen instemmen met vertrek van personen met de Chinese nationaliteit."

De NOS sprak gisteren met twee gemengde gezinnen. Het gaat om de Nederlanders Henk Schotsman en Henry Blok. Beiden zijn met hun Chinese vrouw en een kind op familiebezoek in Wuhan.

"We maken ons geen zorgen over onszelf, maar vooral over ons zoontje", zei Schotsman gisteren.