Onduidelijkheid bij Nederlanders Wuhan: 'We krijgen mondjesmaat informatie'

Er is nog veel onduidelijk over hoe het nu verder moet met de Nederlanders die in Wuhan verblijven. Het eerste evacuatievliegtuig van de Europese Unie is onderweg naar de getroffen miljoenenstad. Maar of er ook Nederlanders mee kunnen, wordt ter plekke bekeken, zegt minister Blok.

Nederlanders in Wuhan die de NOS heeft gesproken, laten weten maar mondjesmaat informatie te krijgen. Het meeste horen ze via de media, zegt Nederlander Henk Schotsman. "Ik heb er alle vertrouwen in dat er iets gebeurt, maar ik krijg geen informatie vanuit de overheid over wat de mogelijke plannen zijn", zegt hij via Skype.

'Logistieke uitdagingen'

Schotsman is met zijn Chinese vriendin en hun negen maanden oude zoontje op familiebezoek in Wuhan. Hij wil het liefst zo snel mogelijk terug naar Nederland. De afgelopen week belde hij daarom dagelijks de Nederlandse ambassade in de hoop meer informatie te krijgen.

"Dan moet ik langs de receptioniste zien te komen. Vervolgens krijg ik iemand aan de lijn die mij vertelt dat er hard wordt gewerkt aan de zaak. Dat er logistieke uitdagingen liggen en andere complexiteiten."

Schotsman en zijn vriendin maken zich geen zorgen over zichzelf, maar wel over hun negen maanden oude zoontje, vertelt hij via Skype: