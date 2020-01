Alsnog extern onderzoek naar 'wegmoffelen' misdaadcijfers asielzoekers

Er komt alsnog een extern onderzoek op het ministerie van Justitie en Veiligheid naar het niet expliciet rapporteren van meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers.

Dat heeft staatssecretaris Broekers toegezegd na aandringen van GroenLinks en andere partijen in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Van den Berge: "Ik heb het gevoel dat het gegoochel met feiten en cijfers op het ministerie nog niet is opgelost."

Broekers zegt dat zij vertrouwt op de integriteit van de ambtenaren, maar dat zij de Kamerleden tegemoet wil komen: "Als een extern onderzoek nodig is om het vertrouwen terug te krijgen, en de Kamer zegt dat het enorm zou helpen, dan ben ik daartoe bereid."

Kopje overige

De voorganger van Broekers, het huidige VVD-Kamerlid Harbers, trad af om de kwestie. Onder zijn verantwoordelijkheid ontving de Tweede Kamer een rapport over criminaliteit door asielzoekers waarin zaken als moord, doodslag en kindermisbruik onder het kopje 'overige' vielen.

Uit eigen onderzoek van het ministerie werd de conclusie getrokken dat dit een "domme fout" was, en dat het niet de bedoeling was geweest de Kamer te misleiden. Bij dit onderzoek is Harbers zelf overigens niet gehoord.

Klokkenluiders

Gisteren moest minister Grapperhaus nog naar de Tweede Kamer komen na berichtgeving in het AD over de Inspectie Justitie en Veiligheid. Volgens klokkenluiders moesten inspecteurs onder druk van topambtenaren hun rapporten aanpassen.

Hierdoor zouden meldingen over asielzoekers met martelfilmpjes en kinderporno op hun telefoon zijn geschrapt. Grapperhaus moest op veel vragen het antwoord schuldig blijven. Hij onderzoekt de kwestie de komende weken.