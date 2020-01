Grapperhaus niet op hoogte van klachten over beïnvloeding Inspectie Justitie

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was zelf niet op de hoogte van alle klachten van klokkenluiders op zijn ministerie. Dat bleek tijdens een debat met de Tweede Kamer.

De Kamerleden wilden opheldering van Grapperhaus na berichtgeving in het AD daarover. Klokkenluiders zeggen dat door druk van hoge ambtenaren kritische en politiek gevoelige informatie uit de eindversies van rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid is verdwenen.

Grapperhaus vond een zeer kritische Kamer tegenover zich, omdat de inspecteurs onafhankelijk onderzoek moeten kunnen doen. De Tweede Kamer moet op basis van deze onderzoeken besluiten nemen.

SP-leider Marijnissen vindt dat het ministerie van Justitie en Veiligheid keer op keer een loopje neemt met de waarheid. "Ik ben er helemaal klaar mee", liet zij de minister weten.

Onfrisse stammenstrijd

De SGP spreekt van een "onfrisse stammenstrijd" op het ministerie. Kamerlid Bisschop wil morgen horen wat er wel en niet is gedaan met de meldingen van de klokkenluiders. Maar Grapperhaus kon dat niet toezeggen. Hij denkt twee weken nodig te hebben om deze informatie boven tafel te krijgen.

Grapperhaus gaf aan van twee formele klokkenluidersmeldingen wel op de hoogte te zijn geweest. Daar heeft hij de Kamer ook over geïnformeerd. Van de andere wist hij niet. Bijvoorbeeld die over het schrappen van berichten over asielzoekers met martelfilmpjes en kinderporno op hun telefoon, begin 2017.

PVV-leider Wilders kan hier niet over uit. "Door u en uw voorgangers lopen er moslimterroristen in Nederland. En waarom is de Kamer is hier niet over geïnformeerd? Omdat er toen net verkiezingen aankwamen. Dat is vies, corrupt en u moet wegwezen."

Op de vraag van GroenLinks-Kamerlid Buitenweg of het verhaal van die martelfilmpjes wel waar is, moet de minister het antwoord schuldig blijven. Ook dit zal hij uitzoeken, beloofde hij de Kamer.

Wankel ijs

Het CDA zou graag verschillende versies van de rapporten zien om te zien wat er is geschrapt. Kamerlid Van Dam: "Ik moet u zeggen dat ik mij inmiddels wat op wankel ijs voel staan bij die rapporten." Maar de minister kon ook niet beloven dat hij die verschillende versies kan leveren.

Grapperhaus zal de komende weken de Kamervragen gaan beantwoorden. Er is op dit moment geen aanwijzing, zegt hij, "dat er dingen onder het tapijt zijn geschoven". Hij garandeerde de Kamer dat hij zelf nooit heeft aangedrongen op beïnvloeding van Inspectierapporten.

Ook was hij was al in overleg met de nieuwe baas van de Inspectie om verbeteringen door te voeren na de twee formele klokkenluidersmeldingen van begin 2018. Grapperhaus heeft hem gevraagd of het zou helpen de Inspectie naar een locatie buiten het departement te verhuizen.

Niet veilig

Daar is nog geen knoop over doorgehakt. Grapperhaus denkt dat de verhuizing kan helpen om de Inspectie weer onafhankelijk te maken, maar belangrijk is dat ook de cultuur verandert. Grapperhaus: "Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de mensen zich in dat nieuwe gebouw nog steeds niet veilig voelen."

In februari, als Grapperhaus alles heeft kunnen uitzoeken, volgt weer een debat. Of premier Rutte daarbij is, zoals verschillende oppositiepartijen willen, is nog niet zeker.