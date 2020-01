Lekkages in VS van sterk broeikasgas methaan vanuit de ruimte opgespoord

De onderzoekers keken specifiek naar de locatie in de VS waar de grootste hoeveelheid olie en (schalie-)gas wordt gewonnen. Dat is een regio in Texas van honderden kilometers breed. Alleen het methaan dat niet gebruikt wordt als energiebron, dat wat per ongeluk de lucht ingaat, kan vanuit de ruimte worden gezien. Gekozen werd voor dit gebied in de VS, omdat hier ook voldoende gegevens vanaf de grond beschikbaar zijn.

Met metingen uit vliegtuigen en met behulp van informatie van de olie- en gas bedrijven zelf konden de metingen vanuit de ruimte worden gecontroleerd, zegt Levelt. "In andere gebieden waar veel olie en gas wordt gewonnen, zoals in het Midden-Oosten en Rusland, hebben we die andere informatie niet zo snel voorhanden. Dus je kunt in de VS beter kijken of de data kloppen." Nu dat het geval is, zal in de toekomst ook naar andere gebieden in de wereld worden gekeken.