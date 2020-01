Vernietigingskamp Sobibór heeft nu een gezicht

In Duitsland zijn onbekende foto's gepubliceerd van het nazi-vernietigingskamp Sobibór. Dat is bijzonder, want tot nu toe waren er maar twee foto's van dit kamp bekend. In Sobibór, in het toen door de Duitsers bezette Polen, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 170.000 mensen vermoord, voornamelijk Joden. 34.000 van hen kwamen uit Nederland.

Het boek Fotos aus Sobibor dat vandaag in Berlijn is gepresenteerd bevat foto's uit de nalatenschap van plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann. Daarin zaten twee albums met 361 unieke foto's uit de korte periode (april 1942 - november 1943) dat het kamp bestond. Het zijn onder meer foto's van gevangenen, gasten die uit Duitsland op bezoek kwamen en ook foto's van de begrafenis van elf SS'ers die bij de opstand van de gevangenen in oktober 1943 werden gedood.

Foto's John Demjanjuk

Op twee van de foto's hebben forensisch onderzoekers de van oorsprong Oekraïense oorlogsmisdadiger John Demjanjuk herkend, temidden van collega-kampbewaarders. Demjanjuk kreeg in 2011 vijf jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 gevangenen in Sobibór.

Tijdens het proces heeft hij volgehouden dat hij het slachtoffer was van een persoonsverwisseling. Hij stierf in 2012 in afwachting van zijn hoger beroep. De onderzoekers maakten deze maand bekend dat de foto's met 99 procent zekerheid aantonen dat de bewaker op de foto's Demjanjuk is.