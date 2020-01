Foto's tonen aan: John Demjanjuk was wel in Sobibor

Twee foto's die recentelijk zijn opgedoken in Duitsland tonen aan dat John Demjanjuk in Sobibor is geweest, heeft de Duitse politie bekendgemaakt. De van oorsprong Oekraïense bewaker heeft altijd ontkend dat hij in het vernietigingskamp van de nazi's is geweest. De foto's, die afkomstig zijn uit het archief van de plaatsvervangend commandant van Sobibor, worden binnenkort vrijgegeven.

Demjanjuk werd in 2011 op grond van ander bewijs door in Duitsland veroordeeld wegens de moord op 28.000 mensen in Sobibor. Hij kreeg vijf jaar gevangenisstraf, maar overleed in 2012. De foto's zijn onlangs door een amateurhistoricus ontdekt bij de kleinzoon van plaatsvervangend kampcommandant Johann Niemann, schrijft de Volkskrant. De kleinzoon heeft de foto's aan de politie gegeven.

Forensisch onderzoekers van de politie in de deelstaat Baden-Württemberg verklaren dat Demjanjuk op twee foto's staat. Onder meer aan de hand van een diepe rimpel langs zijn mond, die weinig voorkomt bij jonge mensen, is de destijds 21-jarige Demjanjuk geïdentificeerd. Strafrechtelijk heeft de identificatie geen gevolgen, omdat de strafzaak met het overlijden van Demjanjuk is gesloten.

'Iwan de Verschrikkelijke'

John Demjanjuk verhuisde na de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten. Begin jaren 90 is hij in Israël veroordeeld tot de doodstraf vanwege zijn rol als kampbewaker in Treblinka. Die straf werd ingetrokken, nadat ooggetuigen hem hadden verward met een andere Oekraïense bewaker, een kampbeul die bekendstond als 'Iwan de Verschrikkelijke'.

Later leverde de VS hem uit aan Duitsland, waar hij dus is veroordeeld voor zijn aanwezigheid in Sobibor. Demjanjuk overleed in een Duits verzorgingstehuis in afwachting van zijn hoger beroep.