Europese Unie gaat Grieken helpen achterstanden asielprocedure weg te werken

Het Europese Agentschap voor asielzaken (EASO) gaat dit jaar het aantal personeelsleden in Griekenland verdubbelen, om het land te helpen bij de achterstand in asielbehandelingen. Bovendien wordt er een kantoor gevestigd in Athene waar een ondersteuningsteam van het agentschap gaat werken.

Er werken nu ongeveer 500 EASO-medewerkers in Griekenland en dat worden er in de loop van het jaar meer dan 1000. Het gaat om asielambtenaren, tolken en vertalers, en administratief personeel. Athene worstelt met grote achterstanden in de asiel-en beroepsprocedures en met de grootste toestroom van vluchtelingen en migranten vanuit Turkije sinds 2016. De achterstand bij de Griekse asieldienst is opgelopen tot ongeveer 87.000 mensen.

De Europese ambtenaren worden zowel ingezet op de eilanden, waar vluchtelingen en migranten worden geregistreerd, als op het vasteland. In het noorden van het land, in de steden Thessaloniki en Ioannina, worden acht nieuwe regionale asielkantoren geopend. Ook Athene zelf is bezig enkele honderden asielambtenaren aan te nemen.

Tienduizenden mensen meer

De situatie op de Griekse eilanden waar opvangkampen zijn (Lesbos, Samos, Chios, Leros en Kos) is dramatisch. Er zijn nu meer dan 41.000 migranten op de eilanden en alle kampen zijn overbevolkt. Ook zijn er grote problemen met huisvesting, medische zorg, hygiëne en veiligheid.

Afgelopen jaar zijn er via de zee vanuit Turkije bijna 60.000 mensen op de eilanden aangekomen, bijna de helft meer dan in 2018.

Strengere regels

De conservatieve regering heeft sinds haar aantreden in juli al aangegeven een harder beleid te willen voeren. Sinds 1 januari is een nieuwe asielwet in werking gegaan met strengere regels. Daarmee hoopt de regering migranten die geen recht hebben op asiel makkelijker te kunnen uitzetten. Maar door de overbelasting bij de asieldienst en de grotere instroom van asielzoekers gaat dat moeizaam.

Wel zijn tot nu toe ongeveer 9000 migranten overgebracht naar het vasteland. Volgens de deal die de Europese Unie met Turkije heeft gesloten in 2016, mogen alleen kwetsbare groepen zoals minderjarigen, ouderen en zieken van de eilanden vertrekken.