Griekenland stemt over strengere asielwet, hulporganisaties zijn bezorgd

Vandaag wordt in het Griekse parlement een wetsvoorstel behandeld met rigoureuze wijzigingen van de asielwet. Daar wordt vanavond al over gestemd, want de centrum-rechtse regering van premier Mitsotakis wil die nieuwe, strengere regels zo snel mogelijk invoeren.

Daarmee hoopt de regering migranten die geen recht hebben op asiel makkelijker te kunnen uitzetten. Athene worstelt met grote achterstanden in de asielprocedure en met de grootste toestroom van vluchtelingen en migranten vanuit Turkije sinds 2016. Bijna 44.000 mensen zijn dit jaar via de zee Griekenland binnengekomen.

Kritiek

Inmiddels hebben steeds meer internationale organisaties en veel Griekse hulporganisaties kritiek op de plannen van de regering. Onder meer de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, Amnesty International en Human Rights Watch maken zich zorgen. "De voorgestelde veranderingen brengen mensen in gevaar die internationale bescherming nodig hebben", zegt Philip Leclerc, UNHCR-vertegenwoordiger in Griekenland.

Volgens Human Rights Watch worden tal van procedurele wijzigingen doorgevoerd die de toegang tot een eerlijk asielproces belemmeren en het recht op beroep aantasten. "Het is een overduidelijke poging om het aantal uitzettingen te laten stijgen in het licht van de recente toename van asielzoekers", aldus woordvoerder Eva Cosse van Human Rights Watch.

De organisaties roepen op het wetsvoorstel niet door het parlement te jagen en de wet aan te passen.

Harder beleid

Het lijkt erop dat de regering daar niet gevoelig voor is. Al heeft minister voor Burgerbescherming Michalis Chrysochoidis beloofd dat hij kritiekpunten van de organisaties en oppositiepartijen zal bekijken.

De conservatieve regering heeft bij het aantreden in juli al aangegeven een harder beleid te willen voeren. De lange asielprocedure moet worden gestroomlijnd en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden teruggestuurd naar Turkije of het land van herkomst.

Athene pleit ook voortdurend voor een eerlijke herverdeling van vluchtelingen binnen de Europese Unie. Premier Mitsotakis zei gisteren op een conferentie nog eens dat Griekenland het probleem niet alleen aankan. "Mijn land ervaart, vooral in de afgelopen maanden, een toestroom van vluchtelingen die niet in verhouding staat tot de omvang en bevolking van Griekenland."

Crisis op eilanden

Inmiddels wordt de situatie op de Griekse eilanden waar vluchtelingenkampen zijn (Lesbos, Samos, Chios, Leros en Kos) steeds nijpender. Er zijn nu meer dan 30.000 vluchtelingen op de eilanden en alle kampen zijn overbevolkt. Ook zijn er grote problemen met huisvesting, medische zorg, hygiëne en veiligheid.

Het Griekse asielsysteem is overbelast. Asielzoekers die op eilanden arriveren krijgen te horen dat hun eerste afspraak met de asieldienst pas in 2021 of 2022 is. Volgens de deal die de Europese Unie met Turkije heeft gesloten in 2016, mogen alleen kwetsbare groepen zoals minderjarigen, ouderen en zieken van de eilanden vertrekken.

"Scherpe deadlines, meer regels en meer eisen aan de documenten die vluchtelingen moeten overleggen in de procedures zijn dan geen oplossing", zegt advocaat Maria Papamina van de Griekse Raad voor de Vluchtelingen (GCR). De organisatie vreest dan ook dat vluchtelingen, en zeker de meest kwetsbare groepen, met de nieuwe regels geen kans hebben op asiel of beroep. De GCR pleit voor betere toegang en meer personeel bij de asieldienst en adequate juridische bijstand.