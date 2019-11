Van overvol opvangkamp naar vasteland: Griekenland verplaatst weer migranten

Begin september kondigde de Griekse regering maatregelen aan vanwege de overbevolkte vluchtelingenkampen, die worden geteisterd door geweld. Ook zijn er grote problemen met huisvesting, medische zorg en hygiëne.

Bijna 44.000 mensen zijn dit jaar via de zee Griekenland binnengekomen. De meesten komen oorspronkelijk uit Afghanistan of Syrië.

Het Griekse asielsysteem is overbelast. Asielzoekers die op eilanden arriveren, krijgen te horen dat hun eerste afspraak met de asieldienst pas in 2021 of 2022 is.