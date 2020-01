Amazon komt eraan, 'en als ze willen, zijn ze niet tegen te houden'

Uiteindelijk denkt Koelemeijer dat het vooral Amazon zelf is dat gaat bepalen hoe succesvol het bedrijf wordt in Nederland. "Want ze zijn gigantisch", zegt Koelemeijer, doelend op de Amazon-omzet van bijna 200 miljard euro tegenover de 'slechts' 1,6 miljard van de Nederlandse marktleider Bol.com. "Het hangt er puur vanaf hoeveel energie ze erin steken."

Zowel Bol.com als Amazon benadrukken overigens niet met elkaar bezig te zijn. "We hebben veel vertrouwen in de positie die we hebben in Nederland, staan er sterk voor en kijken naar Amazon niet anders dan naar andere spelers", stelt een Bol.com-woordvoerder.

'Niet tegen te houden'

Amazon zegt zich vooral te focussen op klanten, en niet op de concurrentie. "Daarnaast is online retail nog maar een klein deel van de gehele sector, dus er is ruimte voor veel winnaars", zegt een woordvoerder van het bedrijf, doelend op het gegeven dat de omzet van webwinkels een klein percentage van de totale detailhandelomzet is (in Nederland naar verluidt zo'n 15 procent).

"Maar als Amazon wil, is het niet tegen te houden", benadrukt Koelemeijer. "Ze hebben zeker de potentie marktleider te worden. Hoe snel, is alleen de vraag. In Duitsland ging het rap, omdat daar verder niets was. In Nederland is dat anders. Het is dus meer de vraag wanneer, dan of. En dat wanneer kan best lang duren."