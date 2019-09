Supermarkten en doe-het-zelf-branche rukken op in online top 100

Bananen, bier en toiletrollen kopen via internet: nog maar tien jaar geleden leek dat een service waar geen hond op zat te wachten. Maar anno 2019 is er maar één conclusie: de internet-supermarkten worden omarmd door de consument van nu. Webshops als Albert Heijn, Jumbo en Picnic zien hun omzet jaarlijks groeien met dubbele cijfers.

Dat blijkt uit de Twinkle 100, die vanochtend voor de twaalfde keer is gepubliceerd. In de hitlijst van de 100 populairste online-verkopers van ons land staat voor het eerst een supermarkt in de top 3: Albert Heijn, al ligt het van oorsprong Zaanse bedrijf nog mijlenver achter op de nummers 1 en 2, respectievelijk bol.com en Coolblue.

Nieuw in de top 10 is Jumbo. En online-super Picnic stijgt van 25 naar 11 en zal ongetwijfeld volgend jaar ook de top 10 binnenstormen. De Twinkle 100 wordt samengesteld op basis van de omzetten van 2018 exclusief btw en retouren.

Inhaalslag

Retaildeskundige Laurens Sloot staat er niet van te kijken dat supermarkten scoren op internet: "Ze zijn bezig met een soort inhaalslag, maar we moeten het niet overdrijven. Van alles wat we in de supermarkt kopen, doen we nu zo'n 4 procent online."

"Hoeveel dat nog verder kan oplopen? Daar voer ik elke dag veel discussies over met mensen in de sector. Sommigen denken dat we in 2030 zo'n 10 procent van de supermarktproducten via de website bestellen. Als dat al gehaald wordt, betekent dat toch nog steeds dat we 90 procent op onze fiets halen bij de super op de hoek."

En niet te vergeten volgens Sloot: "Het is voor supermarkten nog steeds verliesgevend, boodschappen bij de mensen thuis bezorgen. En dat remt de groei."

Bouwmarkten

Niet alleen de food-verkopers staan in de lijst met klinkende cijfers, ook bouwmarkten laten een indrukwekkende groei zien, zegt hoofdredacteur Arjan van Oosterhout van Twinkle. Zo is Praxis de hoogste nieuwkomer in de top 100 op plek 61. Ook HBL-online, verkoper van vooral gereedschappen, debuteert op 75.

Beter laat dan nooit, dat ook de bouwmarkten nu prominent aanwezig zijn in de lijst. "Bouwmarkten hebben inderdaad lang getwijfeld over online", zegt directeur Wijnand Jongen van de thuiswinkelorganisatie.

"Voor grotere apparaten als boren en schuurmachines is internet natuurlijk makkelijk. Maar het is voor een bouwmarkt een enorme klus om ook al dat kleine spul als schroefjes en moertjes en ringetjes via internet beschikbaar te stellen. En het was een kip-ei-verhaal. Ook de consument twijfelde lang, maar die twijfel is nu weg. Ook het kopen van doe-het-zelf-artikelen via internet krijgt nu een enorme schwung."

Koploper

Koploper bol.com loopt met een omzet van 1,6 miljard euro (in 2017 1,2 miljard) overigens uit op de concurrentie. Die omzetgroei is vooral te danken aan de verkopen van zakelijke partners. Van Oosterhout: "Tienduizenden handelaren gebruiken bol.com als verkoopplatform. Zonder die omzet zou bol Coolblue nog maar net voorblijven."