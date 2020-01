Toename gesprekken stichting zelfmoordpreventie, aantal suïcides blijft gelijk

Medewerkers van Stichting 113 Zelfmoordpreventie hebben vorig jaar 93.000 gesprekken gevoerd met suïcidale mensen, ruim drie keer zoveel als in 2016, blijkt uit jaarcijfers die Trouw heeft opgevraagd.

Waar het aantal gesprekken via de telefoon en chat fors is gestegen, ligt het aantal zelfdodingen in Nederland al jaren rond de 1800 per jaar.

113-psycholoog Judith de Heus zegt tegen Trouw dat de toegenomen naamsbekendheid van 113 een belangrijke oorzaak is van de stijging van het aantal gesprekken.

Zorg schiet tekort

Ook zou een gebrek aan goede zorg voor mensen met suïcidale gedachten van invloed kunnen zijn geweest. Zo is de helft van de jongeren die zelfmoord pleegt, niet in beeld bij zorginstanties. "Ze zeggen meestal niets over suïcide. Huisartsen herkennen dat dan niet", zegt De Heus. Ze noemt het werk van 113 "dweilen met de kraan open".

Uit een groot onderzoek onder tieners bleek onlangs dat problemen in de zorg in 2017 relatief vaak een rol speelden bij de zelfdoding van jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Uit gesprekken met ouders kwam naar voren dat hun kinderen vaak verstrikt waren geraakt in een web van aanmeldingen, wachtlijsten, diagnostiek en verwijzingen.