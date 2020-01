Jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden vaak verstrikt in web van zorg

Ook moeten de ouders beter betrokken worden bij de behandeling. "Neem het serieus als ze zeggen dat het niet goed gaat met hun kind." Het is volgens Mérelle belangrijk dat elke professional getraind wordt in suïcidepreventie. Dat is nu nog niet het geval. En om de kwaliteit en continuïteit van zorg te verbeteren, moeten instellingen op regionaal niveau beter samenwerken.

Stichting 113 wijst erop dat iedereen op zijn eigen gebied zijn best doet, maar dat er geen gezamenlijk systeem is voor zelfmoordpreventie. Binnenkort komen verschillende zorginstellingen, scholen, ggd's en andere belanghebbenden bij elkaar om te praten over een totaalprogramma voor preventie.

Pesten

Er waren ook verschillende patronen bij jongens en bij meisjes. Zo speelde bij jongens relatief vaak mee dat ze problemen hadden op school, bijvoorbeeld door autisme of adhd. Zij vonden weinig aansluiting met leeftijdsgenoten en leraren en moesten naar het speciaal onderwijs.

Bij meisjes bleken hoge verwachtingen en een perfectionistische instelling een factor van betekenis. Bij ongeveer de helft van alle jongeren was sprake van pesten. Opvallend was dat het grootste deel havo of vwo deed.