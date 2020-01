Minister Slob maakt 9 miljoen euro extra vrij voor zij-instromers onderwijs

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben hun noodplan voor het lerarentekort aangeboden. Daarin staan ideeën om de werkdruk voor leraren te verlichten.

De steden willen meer aandacht voor zij-instromers, opperen om schooluren anders in te delen door onbevoegde docenten een dag in de week voor de klas te laten staan, en willen voorkomen dat nog meer docenten ontslag nemen. Over de plannen wordt tijdens de lerarenstaking komende donderdag en vrijdag verder gesproken met de schoolbesturen.

Ideale situatie

Minister Slob zegt dat het goed is dat de gemeentes samen nadenken over hoe het lerarentekort opgelost moet worden. "Er moet nog veel uitgewerkt worden", zei hij. "Ik moet nog even de tijd nemen om de plannen in detail door te kijken."

Volgens de minister is het bespreekbaar om "flexibel" met onderwijstijd om te gaan, door bijvoorbeeld een dag in de week niet-bevoegde mensen in de klas te laten staan. "Maar uiteindelijk moeten we terug naar de ideale situatie: overal bevoegde docenten voor de klas."